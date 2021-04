Ranking ATP (5 aprile): Novak Djokovic resta saldamente in vetta, Jannik Sinner n.23 del mondo

Novak Djokovic sempre in vetta al ranking ATP. Il serbo, che sta recuperando dal proprio infortunio negli Australian Open 2021, tornerà sui campi in terra nella stagione che dovrebbe portare al Roland Garros 2021, condizionale d’obbligo vista la situazione dei casi da Covid-19 in Francia.

Alle spalle del serbo (11963), troviamo il russo Daniil Medvedev (10030), lo spagnolo Rafael Nadal (9670), anch’egli fermo per criticità alla schiena e desideroso di giocare, l’austriaco Dominic Thiem (8660), fermato da problemi a un piede, il greco Stefanos Tsitsipas (7040), il tedesco Alexander Zverev (6125), lo svizzero Roger Federer (5875) che sta programmando anch’egli i suoi impegni dopo il suo ritorno a Doha, il russo Andrey Rublev (5400), l’argentino Diego Schwartzman (3720) e Matteo Berrettini (3453), presente a Cagliari in doppio con il fratello Jacopo e reduce da un problema muscolare nel corso dello Slam a Melbourne.

RANKING ATP (TOP-10)

1 SRB Novak Djokovic 11963

2 RUS Daniil Medvedev 10030

3 ESP Rafael Nadal 9670

4 AUT Dominic Thiem 8660

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7040

6 GER Alexander Zverev 6125

7 SUI Roger Federer 5875

8 RUS Andrey Rublev 5400

9 ARG Diego Schwartzman 3720

10 ITA Matteo Berrettini 3453

Per quanto concerne i colori azzurri nel caso specifico, Berrettini rimane n.1 d’Italia a precedere Fabio Fognini (n.17) e Jannik Sinner (n.23). L’azzurrino, grazie allo splendido percorso nel Masters1000 di Miami, ha guadagnato 8 posizioni rispetto alla scorsa settimana e la sua ascesa continua con grande convinzione. Sono ben 10, in totale, i tennisti del Bel Paese nella top-100: oltre ai citati, Lorenzo Sonego (n.34), Stefano Travaglia (n.69), Salvatore Caruso (n.87), Lorenzo Musetti (n.90, best ranking e in evidenza anch’egli a Miami), Gianluca Mager (n.91, vincitore del Challenger a Marbella), Marco Cecchinato (n.93) e Andreas Seppi (n.96).

AZZURRI NELLA TOP-100

10 ITA Matteo Berrettini 3453

18 ITA Fabio Fognini 2548

23 ITA Jannik Sinner 2369

34 ITA Lorenzo Sonego 1717

69 ITA Stefano Travaglia 1024

87 ITA Salvatore Caruso 876

90 ITA Lorenzo Musetti 861

91 ITA Gianluca Mager 843

93 ITA Marco Cecchinato 834

96 ITA Andreas Seppi 814

Foto: LaPresse