Rally, posticipato il Rally di Finlandia, si correrà a fine ottobre confidando nella presenza del pubblico

Proseguono i cambiamenti e le modifiche nel calendario del Mondiale Rally 2021. WRC, infatti, ha annunciato non una cancellazione in questa occasione, per fortuna, ma uno slittamento. Il Rally di Finlandia, originariamente previsto nel fine settimana del 29 luglio – primo agosto, sarà spostato nel cuore dell’autunno e si disputerà dal 30 settembre al 3 ottobre.

Dopo la cancellazione per colpa della pandemia nel 2020, il Rally dei 1000 Laghi si potrà correre in presenza di pubblico, come hanno confermato gli organizzatori dell’evento. Come si spiega questo slittamento? Il Governo della Nazione scandinava ha deciso di vietare eventi con grandi concentrazioni di persone per tutto il periodo estivo, per cui si è reso necessario posticipare la tappa finlandese del Mondiale WRC che ora sarà il decimo appuntamento del calendario.

Il commento del direttore della corsa, Kai Tarkiainen: “Il Rally di Finlandia è pensato per gli spettatori e abbiamo bisogno dei fans affinché l’evento abbia successo. Anche se ancora non c’è certezza di poter accogliere pubblico in ottobre, speriamo che il piano vaccinale proceda nel miglior modo possibile per far sì che il nostro progetto si realizzi. Ringraziamo le autorità locali, la FIA e WRC Promoter per averci assecondati. Ci scusiamo per gli inconvenienti causati da questo cambiamento ma lo facciamo nell’interesse del rally, di tutte le parti coinvolte e dei fans”.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Nikos Katikis