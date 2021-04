Rally Croazia 2021, nuovo duello tra Hyundai e Toyota

Dopo il ghiaccio e la neve di Montecarlo e Finlandia, il WRC si prepara a tornare in azione sull’asfalto. Tutto è pronto nei pressi di Zagabria per la prima edizione valida per il Mondiale del Rally di Croazia, una sfida in cui tutto può succedere. Lo spettacolo e l’incertezza non sono mancate fino ad oggi con Hyundai e Toyota che si apprestano a dar vita ad un nuovo atto di un duello a distanza che ha caratterizzato le prime due competizioni.

Le incognite sono dietro l’angolo in un evento che presenta un terreno irregolare e disconnesso con alcuni punti molto stretti ed insidiosi. Occhi puntati in particolare su sabato quando si correrà la Gornja Vas, soprannominata ‘la Stage delle mille curve’.

Al momento, dopo due delle dodici manifestazioni previste, il giovane finnico Kalle Rovampera è al comando della graduatoria assoluta. L’ufficiale di casa Toyota, a podio tra le nevi di casa, precede di quattro lunghezze sul belga Thierry Neuville (Hyundai). Quest’ultimo, come il leader del Mondiale, insegue il primo acuto stagionale e l’appuntamento croato potrebbe essere l’occasione giusta per primeggiare.

Alla vigilia delle prove in programma sono due i protagonisti che cercano un riscatto: Sébastien Ogier ed Elfyn Evans. I due di casa Toyota, rispettivamente primo e secondo nell’ultimo campionato del mondo, hanno deluso le attese in Lapponia nelle particolari condizioni a – 30°.

l primo, a segno a Montecarlo, ha commesso un errore nelle ultime speciali ed ha vanificato tutto il lavoro svolto nelle prime sette tappe disputate. Il sette volte campione ha l’opportunità di rifarsi in Croazia, un Rally che si potrebbe aggiungere ai 50 trofei già presenti in bacheca. Evans, invece, ha completato al quinto posto il round artico in cui non è mai stato tra i primi. Il britannico sbarca a Zagabria pronto a dare spettacolo in compagnia dell’estone Ott Tanak.

Quest’ultimo, pilota Hyundai, ha letteralmente dominato in Finlandia ed è pronto a confermarsi al vertice. Il campione 2019 dividerà il box con il già citato Neuville e con l’irlandese Craig Breen, in scena sulla terza auto come accaduto nel secondo round. Non ci sarà dunque lo spagnolo Daniel Sordo, impegnato a Montecarlo lo scorso gennaio.

Adrien Fourmaux debutta nel WRC. Il francese si appresta ad esordire su una delle Ford di M-Sport al posto del finnico Teemu Suninen che, come risaputo da inizio stagione, si alternerà con il transalpino per tutto il campionato. Confermato invece il britannico Gus Greensmith, pilota che da domani avrà accanto Chris Patterson come navigatore al posto di Elliott Edmondson.

