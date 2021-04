Marvin Vettori, la battaglia campale per sognare il Mondiale. Sfida a Holland, notte di fuoco per svoltare

Marvin Vettori si gioca un bel pezzo di carriera questa sera (attorno alle ore 23.00/00.00) quando affronterà Kevin Holland, nel main event della Fight Night organizzata da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Il fighter italiano salirà sull’ottagono di Las Vegas (USA) per sfidare lo statunitense in un incontro davvero determinante per il suo futuro: dalla possibile vittoria passano tutti i sogni di poter combattere per il titolo mondiale in un prossimo futuro, un’eventuale sconfitta complicherebbe inevitabilmente la scalata verso il sogno più ambito.

Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN

Il nostro portacolori, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, sogna una nuova magia nell’evento più importante della serata, dopo esserci riuscito lo scorso 5 dicembre quando sconfisse lo svedese Jack Hermansson e balzò agli onori della cronaca. Il ribattezzato The Italian Dream ha la missione di fare esplodere la passione per le arti marziali miste alle nostre latitudini e una sua affermazione contro il rinominato Trail Blazer potrebbe davvero spedirlo in una nuova missione. Non sarà il preannunciato confronto con Darren Till, numero 5 della classifica chiamatosi fuori settimana scorsa per un infortunio alla clavicola, ma la battaglia contro il numero 10 al mondo vale assolutamente il prezzo del biglietto.

Il nativo di Mezzocorona è stato molto chiaro nelle dichiarazioni della vigilia rilasciate a DAZN: “Con gli obiettivi che mi sono dato, con il percorso e con i fighter che ho aiutato e soprattutto con la speranza dell’ispirazione che posso aver dato a chi vuole iniziare a fare MMA adesso e anche in futuro, penso di essere quello che ha fatto di più, senza contare l’esposizione che ho dato a questo sport e quella che gli darò in futuro“. Marvin Vettori, che sembra essere davvero a un passo dalla possibilità di combattere per il titolo mondiale, si è soffermato anche sul suo sport in generale: “Chi vede le MMA e gli sport da combattimento come semplice violenza è un bigotto oltremodo. La violenza è l’abuso di potere, in questo sport due persone allenate e consapevoli salgono sull’ottagono e si mettono in gioco, senza contare che è uno sport con regole e limitazioni che gli atleti devono seguire“.

Il fighter azzurro, che vanta un record di 16 vittorie, 4 sconfitte, 1 pareggio, ha debuttato in UFC il 20 agosto 2016 e nella massima promotion ha infilato sei affermazioni (tra cui spiccano quella già citata contro Jack Hermansson, premiata come Fight of the Night, e quella per sottomissione contro lo statunitense Karl Roberson, altra Performance of the Night il 13 giugno 2020). La sua convinzione è massima: “Il mio match con Hermansson è stato l’evento di MMA più importante di sempre con un italiano protagonista? Si, ma verrà superato da quello contro Kevin Holland“.

Il suo rivale è arcigno e non facilmente battibile, è un uomo in possesso del classico colpo a sorpresa che può stravolgere le sorti dell’incontro. Marvin Vettori è favorito per i bookmakers, ma il pronostico è comunque aperto. Kevin Holland ha 28 anni, vanta un record di 21 vittorie e 6 sconfitte ed è reduce dalla brutta sconfitta contro Derek Brunson, maturata lo scorso 20 marzo per decisione unanime. Le borse economiche? Le cifre verranno rese ufficialmente note in settimana, potrebbe essere un match da circa 150.000/200.000 dollari per il vincitore.