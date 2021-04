Quanti soldi guadagna il vincitore del SailGP? Montepremi milionario! Tutte le cifre della kermesse velica

Ormai è tutto pronto alle Bermuda, dove nel weekend del 24-25 aprile andrà in scena la prima tappa del SailGP, competizione velica giunta alla seconda edizione e che ci terrà compagnia per un anno intero con diversi appuntamenti in giro per tutto il mondo (sbarcherà anche in Italia nel fine settimana del 5-6 giugno a Taranto). Si preannuncia un grande spettacolo con delle regate di flotta particolarmente tirate e lo show assicurato dai veloci catamarani F50 con foil, delle imbarcazioni in grado di destare l’attenzione di tutti gli appassionati.

Il parterre si preannuncia davveo di lusso, perché vedremo in mare tantissime stelle della vela internazionale, tra cui alcuni uomini che sono stati grandissimi protagonisti durante l’ultima America’s Cup, la manifestazione sportiva più antica al mondo. L’australiano James Spithill, timoniere di Luna Rossa, sarà alla guida di Team USA. Il neozelandese Peter Burling, timoniere di Team New Zealand che ha vinto la Coppa America nel 2017 e nel 2021, sarà sullo scafo dei Kiwi. Il britannico Ben Ainslie, timoniere di Ineos Uk e quattro volte Campione del Mondo, tenterà il colpaccio con la Gran Bretagna. L’australiano Tom Slingsby si presenterà per difendere il titolo conquistato nella prima edizione, sempre con la sua Australia. L’australiano Nathan Outteridge difenderà i colori del Giappone.

Il montepremi del SailGP 2021-2022 sarà ricchissimo! Quanti soldi guadagna il vincitore? Stiamo parlando di una cifra fantasmagorica e di elevatissimo impatto: 1 milione di dollari statunitensi (circa 840.000 euro). Chi alzerà al cielo il trofeo si porterà a casa il malloppo più importante, oltre ovviamente ai gettoni di presenza pattuiti con gli sponsor.

1 milione di dollari statunitensi (circa 840.000 euro).

