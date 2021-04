Prossimi tornei Jannik Sinner: una settimana di pausa, poi Madrid e Roma. Il calendario: incognita Lione

Terminata ieri in semifinale l’avventura nel torneo ATP 500 Barcellona 2021 di tennis, con Jannik Sinner sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, per l’azzurro è tempo di pianificare il mese di maggio, dato che la settimana prossima salterà Monaco di Baviera, torneo che già il suo staff in precedenza aveva messo in dubbio.

A Sky Sport qualche giorno fa, dopo l’eliminazione dal Masters 1000 di Montecarlo, Sinner aveva svelato i successivi tornei a cui avrebbe preso parte: “Ci saranno Madrid e Roma. Dopo dobbiamo vedere cosa fare con Lione, perché hanno spostato di una settimana Parigi. Faremo dei lavori con il preparatore fisico e poi vediamo cosa succede“.

L’azzurro parteciperà quindi ai due tornei di categoria Masters 1000 in programma nella prima metà di maggio, prima a Madrid e poi a Roma, mentre resta ancora qualche dubbio sulla seconda parte del mese, con lo spostamento in avanti del Roland Garros: verrà confermata la tappa a Lione (16-22) o si opterà per Parma o Belgrado II (22-29)?

Non va dimenticato, infine, che la classifica ATP rilasciata al termine del Roland Garros (a cui Sinner parteciperà), ovvero quella del 14 giugno, sarà valida anche come cut off per la qualificazione olimpica: l’azzurro rispetta ampiamente i parametri previsti di essere tra i primi 4 tennisti del Paese e tra i primi 56 del mondo.

PROGRAMMA JANNIK SINNER MAGGIO 2021

02-09 maggio ATP Masters 1000 Madrid

09-16 maggio ATP Masters 1000 Roma

16-22 maggio ATP 250 Lione (da confermare)

22-29 maggio ATP 250 Parma o Belgrado II (uno dei due potrebbe essere inserito prima del Roland Garros)

30 maggio-13 giugno Roland Garros

— termine qualificazione olimpica —

