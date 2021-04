Finale ATP Belgrado: Berrettini-Karatsev. Numeri e precedenti

Il giorno della finale del torneo di singolare del Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due non consecutivi di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, è arrivato: nell’unico match odierno (il torneo di doppio è terminato ieri) si sfideranno la testa di serie numero 2, l’azzurro Matteo Berrettini, ed il numero 3 del tabellone, il russo Aslan Karatsev.

Si tratta di una prima assoluta, non ci sono, infatti, precedenti nel circuito maggiore tra i due: Berrettini in stagione vanta un record di 11 vittorie e 3 sconfitte, mentre Karatsev ha messo assieme 17 successi e 4 sconfitte, centrando in questa annata anche il primo titolo della carriera.

Titoli che in carriera sono invece tre per Berrettini, che ha un record di 82 successi e 54 battute d’arresto nel circuito maggiore, mentre il saldo di Karatsev è in positivo dopo questo folgorante avvio di 2021, che ha portato il suo totale a quota 20 vittorie e 14 sconfitte.

Entrambi sono destrorsi ed entrambi giocano il rovescio a due mani, ma Karatsev paga 11 cm e 10 kg all’azzurro, che è alto 196 cm e 95 kg. Il russo, che è esploso in questo inizio di 2021, in realtà è classe 1993, ed ha due anni e mezzo in più di Berrettini, classe 1996. Attualmente nel ranking l’azzurro è al numero 10, mentre il russo è al numero 28, ma da lunedì sarà certamente almeno al numero 27 (scavalcherà Fabio Fognini), salendo al 26° posto in caso di vittoria oggi.

Foto: LaPresse