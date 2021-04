Pesaro-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi, domenica 25 aprile, andrà in scena il match tra il Carpegna Prosciutto Pesaro e l’A|X Armani Exchange Milano, partita valida per il ventinovesimo turno della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Parte da Pesaro la penultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket che, ricordiamo, avrà però una coda per i recuperi da disputare causa Covid-19. E la sfida tra il Carpegna Prosciutto Pesaro e l’A|X Armani Exchange Milano è una partita fondamentale per entrambe le formazioni, anche se sicuramente sono i marchigiani a essere spalle al muro.

Se la squadra di Ettore Messina punta a chiudere la stagione regolare al primo posto, ma ha la mente rivolta anche a Monaco di Baviera, dove mercoledì avrà a disposizione il primo match point per accedere alle Final Four di Eurolega, i ragazzi dell’ex Repesa sono obbligati a vincere per continuare a sognare un posto nei playoff italiani.

Pesaro, infatti, attualmente è all’undicesima posizione con 20 punti, due in meno rispetto a Cremona, che oggi occupa l’ottavo e ultimo posto utile per la post season. Ma sono ben cinque le formazioni racchiuse in due punti e che sperano nei playoff. Attenzione, però, perché se i quarti di finale sono l’obiettivo sognato da Pesaro, l’incubo può diventare la salvezza. Cantù, infatti, è lontana quattro punti e dovesse vincere in casa della Fortitudo Bologna allora i ragazzi di Repesa non sarebbero ancora salvi.

Il match tra Pesaro e Milano inizierà alle ore 12.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

PESARO-MILANO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 25 aprile

Ore 12.00: Carpegna Prosciutto Pesaro – A|X Armani Exchange Milano

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

