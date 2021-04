Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri conquistano il secondo posto nella rhythm dance al Word Team Trophy 2021

Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia del pattinaggio di figura al World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre quest’anno in scena presso la Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone); nella rhythm dance della danza sul ghiaccio, la gara inaugurale della rassegna, Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno guadagnato una preziosa seconda posizione, portando in casa azzurra la bellezza di undici punti.

In una prova in linea generale più tirata in termini di valutazioni rispetto alle aspettative, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno superato comunque in scioltezza quota 80, raccogliendo nello specifico 82.93 (46.41, 36.52), punteggio maturato grazie a cinque elementi di buona caratura: bene in tal senso la serie di passi sulla midline, chiamata di livello 4 come il sollevamento stright e il pattern di Finnstep; positivi anche i twizzles (livello 4-3) e il pattern style type (livello 3), giudicati con la media del +3.

Il segmento è stato vinto come ampiamente prevedibile dai detentori del titolo iridato Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov che, al netto di una leggerissima sbavatura nei twizzles e un Finnstep eseguito in modo meno brillante se confrontato alle performance passate, hanno fatto il pieno nel grado di esecuzione e ottenuto il miglior riscontro sulle componenti del programma, guadagnando 86.66 (48.10, 38.56). Staccati infine gli statunitensi Kaitlin Hawayek-Jean Luc-Baker, terzi con 76.79 (42.39, 34.40) e ampiamente davanti ai francesi Adelina Galyavieva-Louis Thauron, quarti con 70.34 (39.54, 30-80).

Alla luce del primo responso a guidare la classifica provvisoria è la Russia (12 punti) seguita da Italia (11 punti) e Stati Uniti (10 punti). Seguono quindi Francia (9), Giappone (8) e Canada (7).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: LaPresse