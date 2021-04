Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2021: occasione importante per Della Monica-Guarise

Ripartire dal programma libero della rassegna iridata di Stoccolma. Con questo spirito Nicole Della Monica e Matteo Guarise, coppia monumento della Nazionale italiana di pattinaggio artistico, affronteranno il World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre in programma alla Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile 2021.

Gli atleti delle Fiamme Oro avranno infatti tra le mani un’occasione ghiotta, quella di puntare senza paura alla seconda posizione: se togliamo infatti i Campioni Mondiali in carica, i russi Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov sempre in forma smagliante, i nostri ragazzi si scontreranno con avversari più che alla portata, complice anche l’assenza della prima coppia canadese, Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro, non convocata in favore dei meno esperti Lori Ann Matte-Thierry Ferland.

L’obiettivo principale sarà superare gli statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazier, i quali hanno preceduto gli azzurri in Svezia chiudendo la gara al settimo posto, in modo da mandare un messaggio forte e chiaro in vista della prossima annata sportiva che, come sappiamo, culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. I pattinatori seguiti da Cristina Mauri punteranno, come sempre, sulla forza emotiva e sulla qualità negli elementi di coppia, cercando però di raddrizzare il tiro sui lanciati, elemento che negli scorsi mesi ha creato più di un problema.

Tra gli altri partecipanti spicca inoltre la presenza dei padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara e dei francesi Cleo Hamon-Denys Strekalin, rispettivamente decimi e ventesimi classificati in Svezia.

Foto: LaPresse