Finisce l’incubo per Matteo Rizzo. Il gioiellino della Nazionale italiana di pattinaggio di figura dopo diciotto giorni è guarito dal Covid-19; a comunicarlo è stato l’atleta in persona tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram nella giornata di mercoledì 28 aprile.

Poche le parole nella caption che accompagnano la foto che ritrae il pattinatore seguito da Lorenzo Magri finalmente all’aria aperta: “I’m back. Dopo essere tornato negativo al tampone per covid-19 posso iniziare a fare tutte le visite di controllo necessarie al ritorno agli allenamenti!“.

A causa della positività Rizzo non ha potuto prendere parte al World Team Trophy 2021, la competizione a squadre andata in scena ad Osaka, in Giappone, dal 15 al 18 aprile; durante il periodo di isolamento l’azzurro è stato comunque abbastanza presente sui social, raccontando ai propri follower aneddoti, divertenti retroscena e rispondendo alle più svariate curiosità.

Ultimati tutti i controlli del caso Matteo potrà dunque finalmente iniziare la lunga preparazione in vista della prossima, importantissima, annata sportiva che, come sappiamo, culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio.

Foto: Valerio Origo