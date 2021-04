Pattinaggio artistico a rotelle: la stagione entra nel vivo. Tutte le gare in programma

Ancora un mese e il calendario delle competizioni di pattinaggio artistico a rotelle diventerà ricco, se non ricchissimo, di impegni. Tra meno di trenta giorni infatti inizierà ufficialmente la prima fase dei Campionati Italiani, antipasto degli Italian Roller Games, l’evento monstre organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che unirà dal 4 giugno al 4 luglio tutte le discipline affiliate nella riviera romagnola per contendersi il titolo Nazionale.

A (ri)aprire le danze saranno i pattinatori dell’Inline, proprio coloro che hanno inaugurato di fatto la nuova annata sportiva con le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale; gli specialisti si ritroveranno infatti a Milano, precisamente alla Palestra Giordani il 22 e il 23 maggio, per contendersi la Finale della rassegna in quella che sarà una vera e propria prova generale in vista delle gare più blasonate.

Una settimana dopo i protagonisti saranno i Gruppi Show e Precision che, dopo il rinvio, potranno finalmente scontrarsi alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso) dal 27 al 30 maggio. Dall’esito di questa gara verranno poi convocati i Team che parteciperanno ai Campionati Europei, in programma in Spagna dal 28 al 31 luglio, e alla rassegna iridata, in scena ad Asuncìon (Paraguay) dal 29 settembre al 9 ottobre.

Archiviati i Gruppi sarà, come da tradizione, la volta dei Campionati Italiani della specialità degli Obbligatori, i quali verranno allestiti al PalaPilastro di Bologna dal 31 maggio al 6 giugno: i primi pattinatori a scendere in pista saranno quelli delle categorie selettive (31 maggio-2 giugno), successivamente quelli della Divisione Nazionale (3-4 giugno) e, infine, gli Allievi (5-6 giugno).

Da segnalare infine due eventi internazionali di grande rilievo che saranno organizzati prima degli Italian Roller Games: il Trofeo Sedmak Bressan di Trieste (25-30 maggio) e la ventiquattresima edizione del Memorial Giuseppe Filippini di Misano Adriatico (4-12 giugno).

LE PROSSIME GARE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

22-23 maggio: Finali Circuito Nazionale Inline (Milano)

25-30 maggio: Trofeo Sedmak-Bressan (Trieste)

27-30 maggio: Campionati Italiani Gruppi Show & Precision (Conegliano)

31 maggio-2 giugno: Campionati Italiani Obbligatori categorie selettive (Bologna)

3-4 giugno: Campionati Italiani Obbligatori Divisione Nazionale Nazionale (Bologna)

5-6 giugno: Campionati Italiani Obbligatori Allievi A-B (Bologna)

GARE ALL’INTERNO DEGLI ITALIAN ROLLER GAMES

7-15 giugno: Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionale (San Marino)

10-11 giugno: Campionato Italiano Allievi A, B e Solo Dance (Riccione)

12-15 giugno: Campionati Italiani Allievi A, B, singolo e coppie (Riccione)

17-23 giugno: Campionati Italiani Cadetti, Jeunesse Singolo, Coppie, Danza, Solo Dance (Riccione)

18-20 giugno: Coppa Italia Gruppi Show (Riccione)

22-30 giugno: Campionati Italiani Divisione A-B-C-D, Solo Dance (Rimini)

24 giugno-4 luglio: Campionati Italiani Assoluti Junior, Senior Singolo, Coppie, Danza Solo Dance (Riccione)

3-4 luglio: Campionati Italiani Inline (Riccione)

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)