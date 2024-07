Pattinaggio artistico a rotelle, presentati i World Skate Games 2024. Aracu: “Il Mondiale dei Mondiali”

La rassegna iridata più grande della storia dello sport. Ieri, mercoledì 17 luglio, sono stati presentati nel suggestivo scenario di Piazza Kennedy di Rimini i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in scena dal 6 al 21 settembre presso la Fiera del capoluogo romagnolo. L’evento come sappiamo è inserito all’interno dei World Skate Games, competizione che accoglie in unico luogo, in questo caso l’Italia, tutte le prove Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione Internazionale.

Si tratterà di un’occasione unica nel proprio genere, considerata la vasta quantità di atleti che raggiungeranno Rimini: si parla infatti di oltre 2.000 pattinatori provenienti da 42 Nazioni, pronti a giocarsi 22 titoli iridati. Non a caso Sabatino Aracu, Presidente della FISR e della World Skate, ha parlato dei World Skate Games come “Il Mondiale dei Mondiali”:

“Sarà il mondiale dei mondiali con numeri incredibili – ha detto Aracu nelle parole raccolte dalla FISR – L’assegnazione di 160 titoli fa dei WSG la più grande manifestazione iridata nella storia dello sport, resa possibile dal sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini che hanno creduto ed investito da subito su questo evento. Sarà un festival dei giovani per i giovani. Dopo quasi 40 anni ritorna un mondiale a Rimini, da lì è iniziata la leadership nella nostra disciplina regina che contiamo di confermare anche quest’anno con i nostri campioni azzurri.”

Dopo la conferenza stampa di rito, una rappresentanza della Nazionale Italiana ha intrattenuto il pubblico in piazza con una breve esibizione, certificando così quello spirito “urban” diventato un mantra negli ultimi anni. Ricordiamo che la squadra azzurra si presenterà a Rimini con ambizioni molto importanti, tra cui quella di puntare a conquistare l’oro in tutte le categorie tradizionali.