Pattinaggio artistico a rotelle, Italian Roller Games: svelati i dettagli della Coppa Italia Gruppi

All’interno degli Italian Roller Games, il grande evento che raccoglierà tutti i Campionati Italiani delle discipline rotellistiche nella riviera romagnola dal 4 giugno al 4 luglio, tra le gare di pattinaggio artistico ci sarà spazio anche per i Gruppi Show & Precision: andrà infatti in scena dal 18 al 20 giugno a Riccione la Coppa Italia, competizione che arricchirà dunque il calendario di una disciplina in grande fermento che, come sappiamo, appena prima dell’estate avrà già passato in archivio due rassegne molto importanti, i propri Campionati Italiani, in scena la prossima settimana a Conegliano (Treviso), e anche gli Europei, in programma dal 2 al 5 giugno in Spagna.

Per questo motivo la Federazione Italiana Sport Rotellistici, come annunciato nel Comunicato numero 051 pubblicato sul sito ufficiale della FISR venerdì 23 aprile, ha pensato di escludere da questa nuova gara i Team che saranno della partita appunto in Spagna per la gara continentale e in Paraguay per i Mondiali di Asuncìon, oltre che quelli che vinceranno il titolo a Conegliano nelle categorie Divisione Nazionale.

Le specialità previste saranno i Quartetti (Divisione Nazionale, Cadetti, Junior, Senior), Piccoli Gruppi (Divisione Nazionale, Junior), Grandi Gruppi, Precision (Junior e Senior) e Small Sincro. Proprio per allargare quanto più possibile la Kermesse a tutti i tesserati, in fase di iscrizione sarà data priorità ai Team che non sono stati ammessi al Campionato Nazionale. Nello specifico verranno prese in considerazione le prime venti adesioni per ogni categoria, dodici per i gruppi che non saranno della partita a Conegliano, otto per quelli che invece parteciperanno ma non saranno convocati per Europei e Mondiali.

Il sistema di valutazione previsto non sarà il Rollart ma il White, utilizzato da una giuria composta da un Presidente, tre giudici e due segretari.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)