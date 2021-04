Pattinaggio artistico a rotelle: Chiara Censori vince la terza tappa del circuito Nazionale Inline. Sorprende Sofia Paronetto

Un debutto stagionale positivo. Chiara Censori ha vinto con ampio margine la terza e ultima tappa del circuito Inline 2021 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena lo scorso fine settimana presso il Palamadiba di Modena.

La pattinatrice romana ha preso il largo facendo il vuoto sul fronte tecnico; nello specifico l’atleta seguita dalla madre Sabrina Fiordelmondo ha inaugurato la sua prova tentando di alzare l’asticella con un doppio axel, eseguito però con caduta e chiamato sottoruotato dal pannello; dopo questa sbavatura la Campionessa Mondiale in carica è andata poi sul sicuro semplificando il suo layout, passando in rassegna il doppio lutz combinato con toeloop/thoren/doppio salchow e la trottola combinata Camel-sit-upright con cambio di piede; dopo la sequenza coreografica, valutata con un QOE positivo, la nativa di Marino ha sciorinato la combinazione doppio rittberger/thoren/salchow, cadendo poi nel primo salto singolo del layout, il doppio flip, che ha preceduto la seconda trottola combinata (camel-sit-upright).

La pattinatrice ha poi concluso gli elementi di salto con il doppio lutz, l’axel e un secondo doppio flip agganciato a un toeloop semplice, terminando il programma con la trottola camel singola e scollinando nel punteggio a quota 70 punti, nello specifico 71.44 (37.97, 35.74), un riscontro dunque incoraggiante in prospettiva futura, dove l’azzurra potrà anche puntare a un’ambiziosa zona 80.

A sette lunghezze di distanza si è piazzata al posto d’onore con 64.26 (26.48, 38.78) Zoe Cattarin, atleta già nota per la sua grande esperienza sul quad che, anche se risultata la migliore del lotto sulle componenti del programma, ha tuttavia perso punti preziosi a causa delle trottole, ricevendo la chiamata di no level nella posizione heel combinata con camel e sit, stessa ammonizione ricevuta nella trottola bassa finale. Buona però la caratura nei salti, in particolar modo nel doppio rittberger e nei due doppi flip, fattore che le ha concesso di regolare Alessia Mangiarano, vincitrice delle prime due tappe, in questa occasione al terzo posto con 57.98 (25.51, 33.47), anche lei penalizzata da due passaggi a vuoto in due trottole su tre dimostrando comunque in generale una buona solidità.

In campo maschile il grande atteso della vigilia, Alessandro Liberatore, è stato costretto al forfait per un infortunio avvenuto proprio durante il warm up. La tappa dunque è stata vinta da Francesco Meloni, unico atleta in gara, con 38.75 (20.50, 20.25).

Da segnalare infine l’ottima prestazione in categoria Junior di Sofia Paronetto, altra eccellenza del quad, la quale ha conquistato il punteggio più alto tra tutta la prima divisione ricevendo valutazioni elevate in termini di QOE sulla maggior parte degli elementi: dalla footwork sequence (livello 4) alla combinazione doppio flip/doppio toleoop/rittberger passando per un doppio axel pulito e completo di rotazione. Grazie all’ottima performance la trevigiana ha raccolto 72.62 (34.89, 37.73) arginando senza patemi Giulia Corà e Ilaria Dentella, rispettivamente seconda e terza con 57.25 (35.67, 21.58) e 36.29 (14.49, 24.80).

Il prossimo appuntamento con la disciplina inline è fissato per il 22-23 maggio, data in cui si svolgeranno a Milano le Finali del circuito, dove saranno della partita i migliori pattinatori che hanno preso parte ai tre appuntamenti di qualificazione.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)