Pallanuoto femminile, positive nel Trieste e nella Florentia: Final Six di Coppa Italia a rischio rinvio?

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile nello scorso fine settimana ha visto il rinvio completo della terza giornata del Girone D, quello del Final Round, che mette in palio il quinto posto in classifica, nel raggruppamento con Pallanuoto Trieste, Vela Nuoto Ancona, RN Florentia e Bogliasco 1951.

Infatti, in seguito ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19“, sono state rinviate a data da destinarsi Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona e RN Florentia-Bogliasco 1951.

A questo punto le positività, riscontrate nel Trieste e nella Florentia, però, mettono a repentaglio anche la disputa della Final Six di Coppa Italia, in programma da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile, con i match dei due club programmati proprio per mercoledì prossimo.

La stessa situazione si è già verificata, infatti, in campo maschile, con la Final Four di Coppa Italia riprogrammata ad inizio maggio dopo che il Brescia, a causa di una positività registrata nel gruppo squadra, era stato posto in isolamento. A Palermo si giocherà invece il 4-5 maggio.

Foto: Ettore Griffoni