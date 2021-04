Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2021: SIS Roma-Trieste 20-11. Capitoline in semifinale contro il Plebiscito Padova

La Final Six della Coppa Italia di pallanuoto femminile è scattata oggi, mercoledì 7 aprile, ad Ostia: dopo la prima fase disputata lo scorso settembre, dove erano state eliminate Bogliasco ed Ancona, si è partiti con i quarti di finale. In realtà non si è giocata una delle due sfide in programma, in quanto il CSS Verona ha passato il turno senza scendere in acqua, dato che la RN Florentia è in autoisolamento.

Le venete sono passate automaticamente in semifinale, dove domani affronteranno L’Ekipe Catania, mentre il Plebiscito Padova se la vedrà, nel primo match in programma domani, con la SIS Roma, che nell’unico incontro andato in scena quest’oggi, ha battuto per 20-11 Trieste. Per la formazione capitolina, che ha dilagato nella seconda parte di gara, vanno segnalate le 7 reti di Avegno.

TABELLINO

LIFEBRAIN S.I.S. ROMA-PALLANUOTO TRIESTE 20-11

LIFEBRAIN S.I.S. ROMA: , Sparano, Tabani 4, Galardi 2, Avegno 7, Giustini 5, Papi, Picozzi, Sinigaglia 1, Nardini, Di Claudio 1, Storai, Bianchi, Brandimarte. All.: Capanna.

PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte, Gagliardi 1, Boero 2, Gant, Marussi, Cergol 1, Klatowski 3, E. Ingannamorte, Bettini 4, Lonza, Jankovic, Russignan, Krasti. All.: Colautti.

Arbitri: Frauenfelder e Guarracino.

Note – Parziali: 6-4 4-5 5-0 5-2. Superiorità numeriche: SIS Roma 0/4 + 2 rigori e Trieste 3/10 + un rigore. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. In porta Sparano (R) e S. Ingannamorte (T). Brandimarte (R) subentra a Sparano a inizio secondo tempo . Sparano (R) subentra a Brandimarte a inizio terzo tempo. Krasti (T) subentra a S. Ingannamorte a inizio quarto tempo. Brandimarte (R) subentra a Sparano a 5’52” del quarto tempo. S. Ingannamorte (T) para un rigore a Storai (R) a 7’28” del secondo tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

PROGRAMMA FINAL SIX 2021

Mercoledì 7 aprile

Quarto di Finale 1

C.S.S. VERONA – R.N. FLORENTIA non disputata, Florentia in autoisolamento

Quarto di Finale 2

16:30 LIFEBRAIN S.I.S. ROMA – PALLANUOTO TRIESTE 20-11

Giovedì 8 aprile

Semifinale 1

15:00 C.S. PLEBISCITO PD – LIFEBRAIN S.I.S. ROMA Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Semifinale 2

16:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S.S. VERONA Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Venerdì 9 aprile

Finale 3°/4° posto

17:15 Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2 Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Finale 1°/2° posto

19:15 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Foto: LM-LPS/Luigi Mariani