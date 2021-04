La Final Six della Coppa Italia 2021 di pallanuoto femminile è terminata oggi, venerdì 9 aprile, ad Ostia con le finali, che hanno assegnato il primo trofeo stagionale: L’Ekipe Orizzonte Catania ha superato la SIS Roma per 6-5. Al terzo posto il Plebiscito Padova, che ha superato facilmente il CSS Verona per 14-3.

TABELLINI

Finale 1° posto

LIFEBRAIN S.I.S. ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 5-6

LIFEBRAIN S.I.S. ROMA: Sparano, Tabani 1, Galardi, Avegno 2, Giustini, Iannarelli, Picozzi 2, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Storai, Bianchi, Brandimarte. All. Capanna.

L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 3 (1 rig.), Viacava, Aiello , Barzon, Palmieri 1, Marletta, Emmolo 2, Vukovic, Riccioli, Spampinato, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: D. Bianco e Castagnola.

Note: parziali 0-2, 0-1, 3-1, 2-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: SIS Roma 1/7 e Orizzonte 0/4 + 2 rigori. In porta Sparano (S) e Gorlero (O). Garibotti (O) fallisce un rigore (palo) a 4’57 del primo tempo. Ammonito per proteste il tecnico Capanna (S) a 7’17 del terzo tempo. In tribuna il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

Finale 3° posto

PLEBISCITO PADOVA-CSS VERONA 14-3

Plebiscito Padova: Teani, M. Savioli, I. Savioli 1, Gottardo 1, Queirolo 3, Casson 2, Millo, Dario 1, Cocchiere 1, Ranalli 2, Meggiato, Centanni 3, Giacon. All. Posterivo.

CSS Verona: Nigro, Esposito, Peroni, Zanetta, Borg, Sbruzzi, Marcialis 2, Castagnini, Gragnolati, Prandini, Bianconi, Carotenuto 1, Gabusi. All. Zaccaria.

Arbitri: Ferrari e Nicolosi.

Note: parziali 5-0, 3-3, 3-0, 3-0. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 5/7 + un rigore e CSS Verona 1/5. In porta Teani (P) e Nigro (V). Giacon (P) subentra a Teani a 4’10 del quarto tempo. Nigro (V) para un rigore a Ranalli a 5’50 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

PROGRAMMA FINAL SIX 2021

Mercoledì 7 aprile

Quarto di Finale 1

C.S.S. VERONA – R.N. FLORENTIA non disputata, Florentia in autoisolamento

Quarto di Finale 2

LIFEBRAIN S.I.S. ROMA – PALLANUOTO TRIESTE 20-11

Giovedì 8 aprile

Semifinale 1

C.S. PLEBISCITO PD – LIFEBRAIN S.I.S. ROMA 8-9

Semifinale 2

L’EKIPE ORIZZONTE – C.S.S. VERONA 18-5

Venerdì 9 aprile

Finale 3°/4° posto

17:15 C.S. PLEBISCITO PD – C.S.S. VERONA 14-3

Finale 1°/2° posto

19:15 LIFEBRAIN S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE 5-6

LE EDIZIONI PRECEDENTI

Albo d’oro

2012

Orizzonte Catania

2013

Orizzonte Catania

2014

Rapallo Pallanuoto

2015

Plebiscito Padova

2016

Bogliasco Bene

2017

Plebiscito Padova

2018

L’Ekipe Orizzonte

2019

SIS Roma

Stagione 2019-2020

Plebiscito Padova

2021

L’Ekipe Orizzonte

Finali

2012 Final Four a Sori

Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 Final Four a Ostia

Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 Final Four a Rapallo

Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 Final Four a Messina

Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 Final Six (girone) a Ostia

Bogliasco Bene 13, Rapallo 10, Plebiscito Padova 9, Mediostar Prato 6, Città di Cosenza 6, L’Ekipe Orizzonte 0.

2017 Final Six a Ostia

Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 Final Six a Ostia

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 Final Six a Ostia

SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

Stagione 2019-2010 Final Six a Ostia

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8

2021 Final Six a Ostia

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 6-5

Foto: Maria Angela Cinardo LPS