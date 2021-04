Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2021: caccia al trono del Plebiscito Padova nella Final Six di Ostia

La Final Six della Coppa Italia di pallanuoto femminile si svolgerà da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile ad Ostia: dopo la prima fase disputata lo scorso settembre, dove erano state eliminate Bogliasco ed Ancona, è arrivato il momento di decretare la squadra che succederà al Plebiscito Padova.

La compagine patavina, attualmente in testa a punteggio pieno nel Preliminary Round Scudetto in Serie A1, è stata la formazione vincente a fine anno solare 2019 nell’unico trofeo assegnato nel corso della stagione 2019-2020, poi interrotta per la pandemia.

Si inizierà domani, mercoledì 7 aprile, con il quarto di finale SIS Roma-Trieste, poi giovedì 8 entreranno in scena direttamente in semifinale Plebiscito Padova e L’Ekipe Catania, che hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase, ed il Verona, che approfitta dell’assenza della Florentia, in autoisolamento. Domenica 9 si disputeranno infine le finali.

Le etnee sono anche le finaliste perdenti dell’ultima edizione (il 7 dicembre 2019 si sono imposte le venete per 10-8) e non sollevano il trofeo al cielo dalla stagione 2017-2018, quando superarono nell’ultimo atto la SIS Roma. Capitoline vincenti invece nel 2018-2019.

PROGRAMMA FINAL SIX 2021

Mercoledì 7 aprile

Quarto di Finale 1

C.S.S. VERONA – R.N. FLORENTIA non disputata, Florentia in autoisolamento

Quarto di Finale 2

16:30 LIFEBRAIN S.I.S. ROMA – PALLANUOTO TRIESTE Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Giovedì 8 aprile

Semifinale 1

15:00 C.S. PLEBISCITO PD – Vincente Quarto di Finale 2 Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Semifinale 2

16:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S.S. VERONA Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Venerdì 9 aprile

Finale 3°/4° posto

17:15 Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2 Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

Finale 1°/2° posto

19:15 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 Ostia RM – Centro Federale “Polo Natatorio”

LE EDIZIONI PRECEDENTI

Albo d’oro

2012

Orizzonte Catania

2013

Orizzonte Catania

2014

Rapallo Pallanuoto

2015

Plebiscito Padova

2016

Bogliasco Bene

2017

Plebiscito Padova

2018

L’Ekipe Orizzonte

2019

SIS Roma

Stagione 2019-2020

Plebiscito Padova

Finali

2012 Final Four a Sori

Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 Final Four a Ostia

Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 Final Four a Rapallo

Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 Final Four a Messina

Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 Final Six (girone) a Ostia

Bogliasco Bene 13, Rapallo 10, Plebiscito Padova 9, Mediostar Prato 6, Città di Cosenza 6, L’Ekipe Orizzonte 0.

2017 Final Six a Ostia

Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 Final Six a Ostia

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 Final Six a Ostia

SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

Stagione 2019-2010 Final Six a Ostia

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8

Foto: Ettore Griffoni