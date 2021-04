Pallanuoto, Champions League 2021: Pro Recco batte Spandau Berlino e si assicura la prima piazza nel girone

Doveva essere vittoria a tavolino, per quanto annunciato sabato, con i teutonici che non sarebbero dovuti partire per Ostia. Poi il dietrofront dello Spandau Berlino, nonostante le positività al covid: i tedeschi sono arrivati nella Capitale per giocare il primo incontro della terza tappa per quanto riguarda il Girone A della Champions League di pallanuoto.

La Pro Recco non si è fatta deconcentrare e, nonostante una prestazione non al top, è riuscita a vincere il match odierno per 10-7, assicurandosi così la prima piazza nel raggruppamento (manca solo la matematica, ma è fatta). Il primo break arriva nel secondo quarto, ma lo Spandau non si arrende e accorcia le distanze prima degli 8′, dove sale in cattedra la qualità dei pluri campioni d’Italia.

SPANDAU BERLINO-PRO RECCO 7-10 (2-2, 2-4, 2-1, 1-3)

Spandau Berlino: Baksa, A. Sekulic, Gielen 1, Mat. Cuk 1, Cagalj, Jüngling, Strelezkij, Dedovic 2, Chiru 2, Kholod 1, Restovic, Haverkampf, Vernet-Schweimer. All. P. Kovacevic

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic 2, Figlioli, Younger 1, Velotto, Hallock 1, Echenique, A. Ivovic 1, Figari 2, Dobud 1, S. Luongo 1, Negri. All. G. Hernandez

Arbitri: Miskovic (Mne) e Franulovic (Cro)

Note: sup. num. Spandau 4/7, Pro Recco 7/10. Usciti 3 f. Strelezkij e Cagalj nel IV quarto

Photo LiveMedia/Luigi Mariani