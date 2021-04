Pallanuoto, Champions League 2021: altro show per la Pro Recco, Olympiacos distrutta 13-6

La prima posizione nel girone era già assicurata, ma è ancora show per la Pro Recco in quel di Ostia. Nella nona giornata, secondo incontro della terza tappa del raggruppamento A preliminare della Champions League, i liguri non calano l’attenzione e, anzi, dominano in lungo e in largo contro i greci dell’Olympiacos per 13-6.

Attacco e difesa perfetti per la banda di Gabi Hernandez. Si esaltano i giocatori della Nazionale italiana: il top scorer è un Francesco Di Fulvio praticamente indomabile, con cinque reti, ma eccellente anche la performance del centroboa Matteo Aicardi, autore di una tripletta.

Champions League – Fase a gironi – 3a tappa – Girone A (a Ostia) – 9a giornata

PRO RECCO-OLYMPIACOS 13-6 (2-1, 5-3, 5-0, 1-2)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 5, Mandic 1, Figlioli 2, Younger, Velotto, N. Presciutti, Echenique 1, A. Ivovic, Figari, Aicardi 3, S. Luongo 1, Negri. All. G. Hernandez

Olympiacos: Zerdevas, Daube 2, Skoumpakis 1, Genidounias, Argyropoulos 2 (1 rig.), Prekas, Dervisis, Kakaris 1, Mourikis, Kapotsis, Chrysospathis, Irving, Galanopoulos. All. Vlachos

Arbitri: Koryzna (Pol) e Buch (Esp)

Note: sup. num. Pro Recco 5/12, Olympiacos 2/10. Rigori: Olympiacos 1/1. Galanopoulos sostituisce Zerdevas nel III quarto, Negri per Bijac nel IV

