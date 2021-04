La Nazionale italiana di pallamano maschile si trova presso il Centro Tecnico Federale di Chieti per preparare la sfida contro la Bielorussia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2022, ma per il tecnico Riccardo Trillini non stanno arrivando buone notizie.

Dopo aver perso il capitano Andrea Parisini per infortunio, è arrivata la conferma che neanche Pablo Marrochi sarà della partita, a seguito di una commozione cerebrale riportata nell’ultima sfida di Star Ligue con il suo Istres. Il centrale si era distinto nel match d’andata, e la sua assenza comporterà delle variazioni anche nello scacchiere tattico.

Tuttavia, anche il suo sostituto designato, Giacomo Savini, non è al meglio, ed è uscito malconcio dalla sfida di Liga Asobal in cui il suo Guadajara si è arreso per 28-26 al Punte Genil.

Foto: FIGH