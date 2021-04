Padel Italian Tour. A Bologna il Trofeo Conad dal 24 aprile al 2 Maggio

Si svolgerà da dal 24 aprile al 2 maggio Il torneo Open Nazionale femminile e maschile, in programma presso l’U.S. Corticella al Circolo Biavati di Bologna, vedrà in campo i migliori atleti italiani con oltre cento coppie per entrambe le categorie.

Per la prima volta nella storia, femmine e maschi, si divideranno al 50% l’intero montepremi che è di 7.000 euro solo per la parte economica. Dario Pattacini, l’organizzatore, in conferenza stampa ha sottolineato più volte che “si parla sempre di parità di genere, ma si parla e basta e dividere equamente i montepremi dovrebbe essere la norma”, aggiungendo che “questo montepremi già così è tra i più alti, se non il più alto del 2021, ma grazie ai benefit messi a disposizione dagli sponsor aumenta sfiorando gli undici mila euro complessivi.”

Ma le novità non sono finite: “il torneo Padel Italian Tour è il primo passo per un obiettivo ancora più ambizioso ed importante che partirà nel 2022: Padel Valley – ha spiegato il patron – e sarà proprio l’Emilia Romagna il banco di prova. Stiamo organizzando cinque tappe con tornei aperti a tutti, che coinvolgeranno così non solo gli atleti iscritti alla federazione, ma la grande massa di praticanti”.

Ma non è tutto, “Padel Valley è un progetto Socio/Sportivo che coinvolgerà le amministrazioni pubbliche, i giovani delle scuole secondarie, le relative famiglie e le associazioni onlus”. Se la pandemia darà tregua il 2 maggio, giorno delle finali, il pubblico potrà accedere. In ogni caso diretta su Sport2u.tv e OA Sport.