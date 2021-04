Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Eurolega

Oggi, giovedì 22 aprile, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, gara-2 dei quarti di finale playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Il match odierno rischia di avere un impatto molto importante sul prosieguo della serie (ricordiamo che si gioca al meglio delle cinque partite). Gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore: i meneghini, dopo un primo tempo decisamente non all’altezza del loro potenziale e chiuso difatti sotto di diciassette lunghezze, hanno avuto la forza di recuperare pian piano il gap e di giocarsela punto a punto nel concitato finale, dove il definitivo 79-78 è arrivato proprio a fil di sirena grazie a un capolavoro di Zach LeDay direttamente da rimessa laterale con 1”2 sul cronometro.

E’ chiaro che dopo un inizio del genere gara-2 sarà importantissima soprattutto dal punto di vista psicologico: se Milano dovesse riuscire ad andare sul 2-0 avrebbe poi ben tre match point a disposizione per volare alle Final Four, mentre il Bayern con una vittoria rimetterebbe tutto in parità.

La gara-2 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco inizierà alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e sarà anche visibile in streaming su Eurosport Player e Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO OGGI: ORARIO E STREAMING

Giovedì 22 aprile

Ore 20.45: AX Armani Exchange Milano – Bayern Monaco

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo