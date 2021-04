Nuoto Olimpiadi, calendario Tokyo 2021: programma, orari, tv, date

Dal 24 luglio al 1° agosto le gare del nuoto in corsia saranno una delle attrazioni più importanti delle Olimpiadi di Tokyo. C’è grande attesa per quanto accadrà nella vasca nipponica, visto che l’Italia si presenta con ambizioni assai importanti.

Non è un mistero che la Nazionale guidata dal DT Cesare Butini voglia mettersi in evidenza in questa competizione, che è sicuramente la più difficile di tutte per le qualità degli avversari e l’importanza della stessa. I ricordi di quanto accaduto a Sydney 2000, con quelle sei medaglie, fa parte della storia dello sport italiano. Le ambizioni della compagine tricolore sono quelle di provare a migliorare il computo dei podi totalizzati in quella fortunatissima edizione a Cinque Cerchi.

Le difficoltà, come si può immagine, non mancheranno perché le Olimpiadi, anche per le energie nervose che richiedono, non saranno semplici da assorbire. La compagine tricolore, capeggiata da Federica Pellegrini (quinta partecipazione ai Giochi per lei), vorrà quindi dimostrarsi all’altezza della situazione, mettendosi in mostra in un contesto così importante.

Di seguito il calendario delle gare:

CALENDARIO NUOTO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO

SABATO 24 LUGLIO – BATTERIE (12.00-14.30 ore italiane)

400 misti uomini

100 farfalla donne

400 stile libero uomini

400 misti donne

100 rana uomini

4×100 stile libero donne

DOMENICA 25 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-05.20)

400 misti uomini Finale

100 farfalla donne Semifinali

400 stile libero uomini Finale

400 misti donne Finale

100 rana uomini Semifinali

4×100 stile libero donne Finale

DOMENICA 25 LUGLIO – BATTERIE (12.00-14.30 italiane)

100 dorso donne

200 stile libero uomini

100 rana donne

100 dorso uomini

400 stile libero donne

4×100 stile libero uomini

LUNEDI’ 26 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (03.30-05.40 italiane)

100 farfalla donne Finale

200 stile libero Semifinali

100 rana donne Semifinali

100 rana uomini Finale

400 stile libero donne Finale

100 dorso uomini Semifinali

100 dorso donne Semifinali

4×100 stile libero uomini Finale

LUNEDI’ 26 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

200 misti donne

1500 stile libero donne

MARTEDI 27 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-05.25)

200 stile libero donne Semifinali

200 stile libero uomini Finale

100 dorso donne Finale

100 dorso uomini Finale

100 rana donne Finale

200 farfalla uomini Semifinali

200 misti donne Semifinali

MARTEDI’ 27 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

100 stile libero uomini

200 farfalla donne

200 rana uomini

4×200 stile libero uomini

800 stile libero uomini

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-06.05)

100 stile libero uomini Semifinali

200 stile libero donne Finale

200 farfalla uomini Finale

200 farfalla donne Semifinali

200 rana uomini Semifinali

200 misti donne Finale

1500 stile libero donne Finale

4×200 stile libero uomini Finale

MERCOLEDI 28 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30)

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 misti uomini

4×200 stile libero donne

GIOVEDI’ 29 LUGLIO – SEMIFINALE E FINALE (ore 03.30-06.10)

800 stile libero uomini Finale

200 rana uomini Finale

100 stile libero donne Semifinali

200 rana uomini Semifinali

200 farfalla donne Finale

100 stile libero uomini Finale

200 rana donne Semifinali

200 misti uomini Semifinali

4×200 stile libero donne Finale

GIOVEDI’ 29 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

800 stile libero donne

100 farfalla uomini

200 dorso donne

4×100 mista mixed

VENERDI’ 30 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (O3.30-05.10 italiane)

100 farfalla uomini Semifinali

200 rana donne Finale

200 dorso uomini Finale

100 stile libero donne Finale

200 misti uomini Finale

200 dorso donne Semifinale

VENERDI’ 30 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

50 stile libero uomini

50 stile libero donne

1500 stile libero uomini

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

SABATO 31 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-05.20 italiane)

100 farfalla uomini Finale

200 dorso donne Finale

800 stile libero donne Finale

50 stile libero uomini Semifinali

50 stile libero donne Semifinali

4×100 mista mixed Finale

DOMENICA 1° AGOSTO – FINALI (03.30-05.25)

50 stile libero uomini

50 stile libero donne

1500 stile libero uomini

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

PROGRAMMA NUOTO – TOKYO 2021 IN TV

La copertura televisiva delle gare di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo sarà curata dai canali della Rai, live streaming sul sito di RaiSport e di RaiPlay. Per quanto concerne le prove in piscina, vi sarà la possibilità di seguire le gare su FINA TV (canale a pagamento della Federazione Internazionale). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali su tutto il programma olimpico e il nuoto non fa certo eccezione in questo.

Foto: LaPresse