Nuoto, Nicolò Martinenghi illuminante! Record italiano nei 100 rana, fa meglio di Peaty nel 2021!

Semplicemente fantastico. Nicolò Martinenghi abbaglia tutti nella piscina di Riccione e sigla un crono pauroso nei 100 rana dei Campionati italiani di nuoto 2021. 58″37 la prestazione del lombardo che migliora il suo precedente limite nazionale di 58″75 con cui negli Assoluti invernali (dicembre 2019) aveva ottenuto il pass olimpico.

Martinenghi ha fatto le cose in grande stile e con un passaggio velocissimo da 27″28 e una chiosa da 31″09 è entrato in nuova dimensione perché il tempo siglato è il migliore del mondo in questa stagione davanti anche all’asso britannico Adam Peaty (58″52) ed è il terzo di sempre in questa specialità. Ciò conferisce alla prestazione del classe ’99 del Bel Paese un qualcosa di assai importante anche perché, come ammesso ai microfoni di RaiSport, i margini sono ancora evidenti.

E’ chiaro che con un risultato del genere si va alle Olimpiadi per centrare una medaglia. I miglioramenti dell’allievo di Marco Pedoja sono sotto gli occhi di tutti e questa maturazione rappresentata dal crono ottenuto è un qualcosa dunque che fa sognare nei Giochi, anche perché l’atleta sembra aver fatto un clic dal punto di vista mentale.

Tornando alla cronaca, vanno sottolineati anche i riscontri del secondo e del terzo classificato, vale a dire Alessandro Pinzuti (59″72) e Federico Poggio (59″92) in una gara in cui mancava Fabio Scozzoli (infortunato). Si può dire che la rana italiana è in fermento più che mai.

Foto: LaPresse