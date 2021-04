Nuoto, Assoluti Riccione oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 3 aprile

Oggi, sabato 3 aprile, ultima giornata di gare in questi Campionati italiani di nuoto 2021. Nella piscina romagnola tante prove interessanti da seguire.

Tra gli uomini in programma i 50 dorso con Simone Sabbioni in cerca di riscatto dopo l’opaca prestazione dei 100 dorso. Poi i 50 delfino con il trio Piero Codia, Thomas Ceccon, Matteo Rivolta che promette scintille. Poi sarà la volta di Alberto Razzetti nei 200 misti, che punta al pass a Cinque Cerchi. Stesso discorso per Sara Franceschi e Ilaria Cusinato nella prova femminile.

Grandi attese poi per i 1500 stile libero maschili e femminili con Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella pronti per regalare qualcosa di speciale, loro che il pass in questa specialità già lo possiedono.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2021

SABATO 3 APRILE

Batterie

9:00 UOMINI 50 m Dorso – Eliminatorie – Simone Sabbioni.

9:06 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie – Piero Codia, Thomas Ceccon, Matteo Rivolta.

9:13 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie – Alberto Razzetti.

9:25 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza.

11:00 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie – Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni.

11:08 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie – Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi.

11:17 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie – Sara Franceschi, Ilaria Cusinato.

11:34 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie – Simona Quadarella, Martina Caramignoli.

Finali

17:30 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie

17:48 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie

18:12 UOMINI 50 m Dorso – Finale

18:17 DONNE 50 m Rana – Finale

18:27 UOMINI 50 m Farfalla – Finale

18:32 DONNE 50 m Farfalla – Finale

18:44 UOMINI 200 m Misti – Finale

18:49 DONNE 200 m Misti – Finale

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2021 IN TV

La quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto andrà in scena alle 17.30, live in streaming su federnuoto.it per le eliminatorie e su Rai Sport + HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed interviste di Elisabetta Caporale per le finali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare sia nei turni del mattino che del pomeriggio.

Foto: LaPresse