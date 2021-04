Nuoto, Alessandro Miressi sfiora la qualificazione per Tokyo nei 100 sl, bene Ceccon 2°

I 100 stile libero sorridono ad Alessandro Miressi nella vasca di Riccione, sede degli Assoluti 2021 di nuoto. Nella competizione che assegna i pass alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il piemontese andava in caccia del 48″2 (tempo limite) per qualificarsi.

Purtroppo per lui questo riscontro non è arrivato e il 48″34 lascia un po’ di rammarico. Una gara vinta, comunque, a precedere Thomas Ceccon (48″50, autore del personale su questa distanza) e Manuel Frigo (48″83). Da sottolineare i quattro atleti sotto i 49″, visto il 48″92 di Lorenzo Zazzeri, vincitore dei 50 stile libero in questa manifestazione. Delude Santo Condorelli, settimo in 49″15 che, dopo una prima vasca da 22″79, è letteralmente crollato nell’ultima parte.

Per l’atleta delle Fiamme Oro va rimarcata una condizione fisica non perfetta per via della positività al Covid di fine febbraio. E’ chiaro che questa situazione gli abbia tolto tempo prezioso per l’allenamento e che ciò abbia influito non poco sulla prestazione a cui abbiamo assistito. Il mondo va veloce in questa specialità e nuotare tempi da 47″ è fondamentale.

Da rimarcare la vittoria nella Finale B di Filippo Magnini, in 49″71, che spera ancora nel sogno olimpico nella staffetta veloce e il “Re Magno” ci riproverà al Trofeo Sette Colli nel mese di giugno.

