Novara-Conegliano oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Finale Scudetto volley femminile

Oggi martedì 20 aprile (ore 20.30) si gioca Novara-Conegliano, gara-2 della Finale Scudetto di volley femminile. Si torna in campo a tre giorni di distanza dalla memorabile gara-1 che ci ha tenuto compagnia sabato sera con oltre tre ore di spettacolo. La corazzata veneta si impose al tie-break e conquistò un punto cruciale nella battaglia che assegna il tricolore, tanto che questa sera le Pantere possono già cucirsi sul petto il tricolore. Le ragazze di coach Daniele Santarelli vinceranno lo scudetto se riusciranno a espugnare il PalaIgor, altrimenti tutto sarà rimandato alla bella di sabato prossimo.

Novara proverà a replicare la partita dell’altro giorno e a cercare di sconfiggere l’imbattibile Conegliano, reduce da 62 vittorie consecutive. La corazzata veneta sarà spinta dalla solita fuoriclasse Paola Egonu (autrice di 47 punti in gara-1, record assoluto in una partita di Serie A), supportata da altre stelle come Joanna Wolosz, Miriam Sylla, Kimberly Hill, Monica De Gennaro, Robin De Kruijf.

L’Imoco ha vinto gli ultimi due scudetti e punta al tris, ma dovrà stare comunque attenta a Novara, che tenterà il tutto per tutto per provare a mettere in difficoltà la dominatrice indiscussa della stagione Le piemontesi si affideranno alle attaccanti Britt Herbots, Caterina Bosetti, Malwina Smarzek per sovvertire il pronostico della vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, gara-2 della Finale Scudetto di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NOVARA-CONEGLIANO, GARA-2 FINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 20 APRILE:

20.30 Gara-2: Igor Gorgonzola Novara vs Imoco Volley Conegliano

NOVARA-CONEGLIANO, GARA-2 FINALE SCUDETTO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi