NBA 2021, i risultati della notte: Gallinari ancora protagonista. Jokic trascina Denver, vittorie di Boston e Clippers

Nove partita nella notte NBA. Ancora protagonista Danilo Gallinari, che ha messo a referto 20 punti e 6 rimbalzi nel successo di Atlanta su Chicago per 120-108. Per gli Hawks Trae Young da 42 punti con 9 assist ed 8 rimbalzi, mentre ai Bulls non sono bastati i 50 punti (39 nel solo primo tempo) di Zach LaVine, al suo massimo in carriera.

Cadono i Philadelphia 76ers in casa dei New Orleans Pelicans (101-94), trascinati da un super Zion Williamson da 37 punti, 15 rimbalzi ed 8 assist, con i Sixers che pagano la serata negativa di Joel Embiid, autore solo di 14 punti. Sconfitta anche per i Milwaukee Bucks, che presentavano le seconde e anche terze linee viste le assenze di Antetokounmpo, Middleton e Holiday. Ne approfittano così gli Charlotte Hornets, che si impongono 127-119 con 26 punti di Miles Bridges.

Il miglior Jayson Tatum di sempre (53 punti con 10 rimbalzi) guida alla vittoria i Boston Celtics dopo un tempo supplementare contro i Minnesota Timberwolves (145-136). Successo all’overtime anche per New York, con i Knicks che superano 133-129 i Memphis Grizzlies grazie alla tripla doppia di Julius Randle, autore di 15 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.

Ottava vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, trascinati da uno strepitoso Nikola Jokic. Nel successo 121-119 contro i San Antonio Spurs (quinto ko di fila per loro), il lungo serbo chiude con 26 punti, 14 assist e 13 rimbalzi. Restando nella parte alta della Western Conference, vittoria per i Los Angeles Clippers, che superano 126-109 gli Houston Rockets con 31 punti di Kawhi Leonard.

La terza tripla doppia della notte porta la firma di Russell Westbrook (19 punti, 14 rimbalzi e 14 assist), decisivo nella vittoria dei Washington Wizards sui Golden State Warriors (32 punti di Curry) per 110-107. E’ rimasto in panchina Nico Mannion. Chiude la vittoria di Indiana 111-106 contro gli Orlando Magic con Aaron Holiday da 20 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (9 Aprile)

Orlando Magic – Indiana Pacers 106-111

Boston Celtics – Minnesota Timberwolves 145-136 d.t.s

New York Knicks – Memphis Grizzlies 133-129 d.t.s

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 120-108

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 101-94

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 121-119

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 119-127

Golden State Warriors – Washington Wizards 107-110

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 126-109

