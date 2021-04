NBA 2021, ancora tre settimane di stop per Lebron James. Si avvicina, invece, il momento del rientro di Anthony Davis

I campioni in carica della NBA, vale a dire i Los Angeles Lakers, dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivedere in campo le loro stelle. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, infatti, Lebron James, che è fermo per un problema alla caviglia, non sarà pronto prima di tre settimane. Sostanzialmente, i gialloviola riavranno il loro leader giusto in tempo per i playoff.

Più brevi, invece, i tempi di recupero di Anthony Davis. Il lungo dei Lakers, infatti, potrebbe tornare in campo già tra dieci giorni o, al massimo, tra un paio di settimane. L’ex New Orleans Pelicans ha saltato gran parte della stagione per un problema al polpaccio, ma dal 27 di marzo ha ripreso ad allenarsi coi compagni di squadra e ormai sembra essersi ripreso del tutto.

Al momento i Lakers, i quali, stanotte, ha vinto contro i Brooklyn Nets, la squadra da molti indicata come la loro possibile nemesi, nonostante l’assenza delle loro stelle, occupano il quinto posto a Ovest. I gialloviola hanno un record di 33 vittorie e 20 sconfitte. Stante quella che è la situazione attuale della graduatoria, i campioni in carica rischierebbero di affrontare, al primo turno, i Los Angeles Clippers o i Denver Nuggets, i quali furono i loro avversari alle scorse Western Conference Finals.

Lebron James, in questa stagione, all’età di trentasei anni, prima di farsi male stava viaggiando a 25,4 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di media. Il tutto tirando con il 51% dal campo e con il 37% da tre. Anthony Davis, invece, ha disputato appena ventitré partite, nel corso delle quali ha realizzato 22,5 punti di media e ha raccolto 8,4 rimbalzi.

Foto: Lapresse