Nadal-Tsitsipas, Finale Atp Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Domani sarà il giorno della Finale dell’ATP di Barcellona. Sulla terra rossa catalana si affronteranno il n.3 del mondo Rafael Nadal e il n.5 del ranking Stefanos Tsitsipas, in un remake di una sfida andato in scena in questo torneo tre anni fa. In quel match Nadal si impose nettamente contro il giovane ellenico, che per la prima volta in carriera aveva raggiunto una Finale nel circuito ATP.

Tsitsipas arriva all’appuntamento, però, con un’ altra sicurezza. L’ellenico è in serie da nove partite consecutive e ha messo in fila ben 17 set. Non a caso è arrivata la vittoria nel Masters1000 di Montecarlo. Per spingersi, dunque, a questa partita Stefanos ha dovuto battere in semifinale Jannik Sinner: un doppio 6-3 in un incontro nel quale più con la testa che con gli aspetti tecnici il greco si è dimostrato superiore all’azzurrino.

Nell’altra sfida Nadal ha piegato per l’ottava volta in altrettanti incontro Pablo Carreno Busta: un match dominato dal campione nativo di Manacor che domani vorrà confermarsi n.1 della terra ancora una volta, forte anche dei precedenti contro Tsitsipas (6-2). Ogni match, però, fa storia a sé e ci si aspetta un grande match domani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Nadal-Tsitsipas, Finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis in CHIARO, in diretta streaming su supertennis.tv. Sarà possibile seguirla anche su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

NADAL-TSITSIPAS : PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 25 APRILE

Ore 13.00 Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas

NADAL-TSITSIPAS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis in CHIARO.

Diretta tv su Sky Sport Uno (201) per abbonati.

Diretta streaming su supertennis.tv in CHIARO.

Diretta streaming su Sky Go e Now per abbonati.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse