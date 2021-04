Musetti-Feliciano Lopez in tv gratis: orario Supertennis, programma, streaming

I tanti match previsti oggi, oltre a far scattare il secondo turno, porteranno al completamento dei trentaduesimi del tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis (di categoria ATP 500): tra gli incontri del primo turno ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la wild card azzurra Lorenzo Musetti, che sfiderà lo spagnolo Feliciano Lopez nel secondo match a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal (comunque non prima delle ore 12.30).

Oggi, martedì 20 aprile, si completerà il primo turno del singolare del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Lopez-Musetti in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento Sky Sport Uno ed in streaming gratuito su supertennis.tv ed in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Feliciano Lopez e Lorenzo Musetti.

PROGRAMMA LOPEZ-MUSETTI ATP 500 BARCELLONA

Martedì 20 aprile

Pista Rafa Nadal, secondo match a partire dalle ore 11.00

(comunque non prima delle ore 12.30)

Feliciano LOPEZ (ESP) vs [WC] Lorenzo MUSETTI (ITA)

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

