Musetti-Djere oggi, ATP Cagliari 2021: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti si appresta a sfidare di nuovo Laslo Djere, e con il serbo è un’altra sfida sarda dopo quella di Santa Margherita di Pula della scorsa breve stagione su terra rossa. In quell’occasione, complice il ritiro del toscano, era stato il serbo a prevalere, per poi vincere anche la finale contro Marco Cecchinato.

Musetti ha esordito dando spettacolo contro l’austriaco Dennis Novak, sconfitto con un duro 6-0 6-1, mentre al secondo turno ha annullato quattro match point al britannico Daniel Evans, battendolo poi per 6-1 1-6 7-6(8). Per quel che riguarda invece Djere, le sue vittime (solo sportive, fortunatamente) portano i nomi di Federico Gaio, eliminato per 6-4 6-2, e dell’australiano John Millman (doppio 6-3). Insieme a Musetti un altro solo italiano è rimasto in tabellone, ed è Lorenzo Sonego, che ha un match in meno alle spalle grazie alla testa di serie numero 3.

Il match tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere si terrà quest’oggi alle ore 14:15 circa in quel di Cagliari. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MUSETTI-DJERE, ATP CAGLIARI 2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 9 APRILE

Ore 14:15 circa (3° match) – Lorenzo Musetti (ITA)-Laslo Djere (SRB)

MUSETTI-DJERE, ATP CAGLIARI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse