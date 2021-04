Musetti-Albot, qualificazioni Masters1000 Madrid: programma, orari e tv

Domani, a partire dalle ore 11.00, lo Stadium 3 di Madrid sarà teatro del match di primo turno delle qualificazioni al Masters1000 della capitale spagnola tra Lorenzo Musetti e il moldavo Radu Albot.

Il classe 2002, per la prima volta, affronterà Albot e sarà un confronto non banale. Il moldavo fa della solidità una sua grande caratteristica e sulla terra rossa spagnola potrebbe rappresentare per Musetti un ostacolo di non poco.

Lorenzo, però, ha voglia di accedere al tabellone principale e questo target dipende da questo primo match delle “quali”. In questo 2021 i riscontri del giovane tennista italiano sono stati importanti, permettendogli di entrare nella fatidica top-100 del ranking ATP. Pertanto, in funzione della sua crescita, imporsi è importante per dar seguito a questo percorso.

PROGRAMMA MUSETTI-ALBOT

Il match tra Lorenzo Musetti e Radu Albot avrà inizio domani, 1° maggio, alle ore 11.00 e non godrà della diretta televisiva e streaming. OA Sport, comunque, vi terrà informati sull’esito del match. Di seguito il programma:

Sabato 1° maggio

Musetti vs Albot – 1° turno Qualificazioni Masters1000 Madrid 2021

