Motomondiale, orario qualifiche GP Doha 2021: tv, streaming, diretta Sky e DAZN, differita TV8

Dopo le prime libere di ieri, tutto è pronto per le qualifiche del Gran Premio di Doha. I protagonisti del Motomondiale si preparano a scendere in pista in quel di Losail nel fine settimana di Pasqua, week-end originariamente non previsto nel calendario 2021. La manifestazione che ci apprestiamo a vivere è la seconda dell’anno in Qatar, una scelta presa dagli organizzatori in via eccezionale in seguito all’emergenza sanitaria.

Il nostro Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position settimana scorsa. L’alfiere di casa Ducati ha fermato il cronometro in 1.52.772, una prestazione che molto probabilmente sarà migliorata. Ricordiamo infatti che, durante i doubleheader del 2020, la Q2 del secondo week-end si è rivelata sempre più veloce del primo.

Come risaputo non ci sarà Marc Marquez (Honda). Lo spagnolo salterà l’appuntamento di Doha e dovrebbe ritornare solo da Portimao (Portogallo). Nella spettacolare pista dell’Algarve c’è la possibilità di rivedere in azione il pluricampione spagnolo, infortunato dopo una rovinosa scivolata nella ghiaia di Jerez (Spagna) nel 2020.

Le qualifiche Gran Premio del Doha 2021 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). Come sempre, SkyGO e NowTV offriranno il live streaming, mentre OA Sport seguirà l’intera manifestazione con la Diretta Live.

PROGRAMMAZIONE QUALIFICHE GP DOHA MOTOGP

Sabato 4 aprile

12:25 – 13:05 prove libere 3 Moto3

13:20 – 14:00 prove libere 3 Moto2

14:15 – 15:00 prove libere 3 MotoGP

16:30 – 16:45 Qualifiche 1 Moto3

16:55 – 17:10 Qualifiche 2 Moto3

17:25 – 17:40 Qualifiche 1 Moto2

17:50 – 18:05 Qualifiche 2 Moto2

18:20 – 18:50 prove libere 4 MotoGP

19:00 – 19:15 Qualifiche 1 MotoGP

19:25 – 19:40 Qualifiche 2 MotoGP

DOVE SEGUIRE LE QUALIFICHE GP DOHA 2021 MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Diretta in chiaro su TV8, comprese le FP4 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live su OA Sport

Foto: MotoGP.com Press