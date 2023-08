Motomondiale, la Dorna pensa a un altro grande omaggio a Valentino Rossi

E’ calato già da qualche tempo il sipario sulla stagione 2021 del Motomondiale e sulla carriera di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ ha concluso al decimo posto l’ultima corsa, lavorando e spingendo al 100% fino alla fine.

E così che a Valencia (Spagna) il nove volte iridato ha voluto chiudere, festeggiato da un bagno di folla, dai suoi colleghi in pista e da tutti quelli che con Valentino un po’ sono cresciuti, passando da un secolo all’altro. 26 anni di passione in cui il pilota di Tavullia, oltre a fregiarsi di nove Mondiali, è stato l’unico pilota ad aver vinto un campionato in quattro classi (125cc, 250cc, 500cc e MotoGP), il miglior alfiere Yamaha della storia con 56 centri e il più vittorioso della classe regina con 89 successi.

Numeri eccezionali di chi però non è stato solo fredde statiche, ma generatore di emozioni e di spensieratezza. Rossi, oltre che un grandissimo pilota, si è rivelato un genio del marketing perché attraverso il suo modo di essere ha attirato l’attenzioni di chi non vedeva nelle moto un mondo a cui prestare attenzione. Un po’ come Alberto Tomba ha saputo fare nello sci.

Per questi motivi, la Dorna sta pensando di omaggiarlo anche in un futuro. L’idea è di intitolargli un trofeo da assegnare ai migliori della classe regina. Gli organizzatori del Circus devono però ancora definire le basi su cui assegnare il cosiddetto “Trofeo Valentino Rossi”.

Le indiscrezioni sono molte. Si parla del riconoscimento ai piloti con più giri veloci in gara al termine della stagione MotoGP, oppure per i centauri sono stati capaci di compiere il maggior numero di sorpassi, aspetto in cui il campione di Tavullia è stato un maestro. Si è detto anche di far coincidere il tutto con il “Rider of the day”, cioè il premio assegnato dal pubblico che potrebbe essere identificato con il ’46’.

Non resta che attendere le decisioni, ben sapendo che comunque il marchio del ‘Dottore’ sarà presente in MotoGP grazie al team con Ducati ufficiale composto da Luca Marini e da Marco Bezzecchi

Foto: LaPresse