Motomondiale, GP Spagna 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Tutto è pronto a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, il quarto appuntamento della stagione. Dopo lo spettacolo tra i sali e scendi di Portimao (Portogallo) manca sempre meno alle prove libere della quattro competizioni in programma in terra spagnola, terra che nel 2020 ha accolto in via eccezionale tre doubleheader.

Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand

Fabio Quartararo (Yamaha) ha controllato l’evento nell’Algarve, pista in cui ha firmato il secondo acuto in stagione con una prova perfetta. La moto giapponese approda da favorita a Jerez dopo aver dominato con il leader del Mondiale entrambe le competizioni disputate nel 2020. Il transalpino è al momento al comando della classifica con 61 punti contro i 46 di Francesco Bagnaia (Ducati) ed i 41 dell’iberico Maverick Vinales.

In Andalucia ci sarà anche Marc Marquez, rientrato nella MotoGP due settimane a nove mesi dall’infortunio alla spalla. Il campione iberico si prepara a salire in sella alla sua Honda nel circuito che ha messo fine alla stagione prima della conclusione dell’opening round.

Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN. SkyGO e NowTV offriranno a tutti gli appassionati il live streaming, mentre OA Sport vi proporrà la Diretta Live di tutte le sessioni da venerdì a domenica. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) diffonderà le qualifiche del sabato e le gare della domenica in chiaro.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP

Venerdì 30 aprile

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 11.50-12.20, Moto E, Prove libere 1

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Ore 16.05-16.35, Moto E, Prove libere 2

Sabato 01 maggio

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 02 maggio

Ore 8.20-8.40, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 8.50-9.10, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.20-9.40, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

DOVE SEGUIRE GP SPAGNA MOTOGP

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta in Chiaro su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse