Motomondiale, GP Portogallo 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Il Motomondiale arriva in Europa per il GP del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021. Dopo un inedito doubleheader al Losail International Circuit, i protagonisti delle tre classi si spostano tra i sali e scendi di Portimao, circuito che in via eccezionale ha ospitato la finale del 2020.

Lo spettacolare impianto che sorge nella regione dell’Algarve è assicurato in un week-end dopo è previsto il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. Il pluricampione di casa Honda è pronto a tornare in sella dopo aver saltato le prime due competizioni al fine di completare al meglio la riabilitazione dopo la rovinosa scivolata che lo vide protagonista a Jerez nel GP di Spagna 2020.

Il francese Johann Zarco (Ducati/Pramac) è il leader della classifica piloti con quattro punti di scarto sulle Yamaha del francese Fabio Quartararo e dello spagnolo Maverick Vinales, rispettivamente a segno nel secondo e nel primo round.

Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 207) e su DAZN. SkyGO e NowTV restano a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà da venerdì a domenica con la Diretta Live di tutte le sessioni. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) si limiterà alle differita delle qualifiche e delle gare delle tre classi.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP

Programmazione Sky Sport/DAZN

Venerdì 16 aprile:

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1,

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1,

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1,

Ore 14.15-14.55, Moto 3, Prove libere 2,

Ore 15.10-15.55, Moto GP, Prove libere 2,

Ore 16.10-16.50, Moto 2, Prove libere 2,

Sabato 17 aprile:

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3,

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3,

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3,

Ore 13.35-13.50, Moto 3, Qualifica 1,

Ore 14.00-14.15, Moto 3, Qualifica 2,

Ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4,

Ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1,

Ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2,

Ore 16.10-16.25, Moto 2, Qualifica 1,

Ore 16.35-16.50, Moto 2, Qualifica 2,

Domenica 18 aprile:

Ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up,

Ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up,

Ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up,

Ore 12.20, Moto 3, Gara,

Ore 14.00, Moto GP, Gara,

Ore 15.30, Moto 2, Gara

Programmazione di TV8 (da confermare)

Sabato 17 aprile

17:45 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 18 aprile

17:45 – Gara Moto3

19:05 – Gara MotoGP

20:35 – Gara Moto2

DOVE SEGUIRE IL GP PORTOGALLO MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live su OA Sport

Foto: MotoGP Press