Un fortissimo vento si è abbattuto sulla pista di Losail, dove si stanno disputando le prove libere 3 del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Folate violentissime hanno sferzato sul circuito e hanno sollevato tantissima sabbia, visto che la pista si trova sostanzialmente in mezzo al deserto. Si è alzata una vera e propria nuvola carica di granelli di sabbia, tipica di queste zone. Condizioni davverro complicatissime, che hanno messo a durissima prova tutti i centauri.

Gli ultimi 45 minuti a disposizione degli atleti si sono rivelati particolarmente ardui ed è stato impossibile migliorare i tempi realizzati nella giornata di ieri, dunque si sono congelate le prime dieci posizioni utili per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche. I piloti torneranno in pista più tardi nel pomeriggio per la FP4, gli ultimi 30 minuti di messa a punto prima delle qualifiche, in programma a partire dalle ore 19.00. Di seguito il VIDEO del vento e della nuova di sabbia a Losail durante le prove libere 3 del GP di Doha.

VIDEO VENTO E SABBIA PROVE LIBERE GP

Final 10 minutes now! ⏰ If anyone’s going to break into the top 14 it’s @cameronbeaubier they need to aim for! 👀#Moto2 | #DohaGP 🏁 pic.twitter.com/17HgzLxJNz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2021

Foto: MotoGP.com Press