Non è stato un inizio facile per Valentino Rossi in questo Mondiale 2021 di MotoGP. Le prestazioni nei primi tre round iridati, con la caduta a Portimao (Portogallo) nell’ultima uscita, non hanno regalato un sorriso al “Dottore” e tanti hanno alimentato i discorsi sul possibile ritiro agonistico a fine stagione del nove volte iridato.

Da par su, Rossi va avanti per la sua strada: “Il mio ragionamento è molto semplice e mi fa strano che certa gente non lo capisca, forse il mio modo di pensare è diverso. A me piace come mi sento, la sensazione, l’adrenalina che mi dà vincere, andare sul podio o solo fare una bella gara. Sto bene per qualche giorno. Mi piace quella sensazione lì. So benissimo che alla fine il tempo l’avrà vinta, purtroppo per tutti è così, ma provo con tutte le mie forze a rendergliela il più difficile possibile, ecco. E questo è il solo motivo per cui ancora corro“, le parole di Valentino in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

E dunque il centauro di Tavullia non è di certo pentito delle scelte fatte: “Non voglio sputare nel piatto dove ho mangiato, stavo bene anche nel team Yamaha ufficiale. Però in Petronas si sta molto bene, c’è una bellissima atmosfera, tanti ragazzi giovani, un team ruspante. È molto inglese, di base sono diversi da italiani e spagnoli, però è figo star qui. La mattina mi dà gusto entrare nel box, ci sono persone che danno l’anima“.

Un Valentino a 360° che, vista la sua età, si sente anche di aver segnato un’era e di essere stato da insegnamento per gli attuali centauri della top-class: “Io sono stato il primo pilota moderno della MotoGP, ho fatto tante cose per primo, che sono diventate un insegnamento per tanti piloti di adesso. Ho iniziato giovanissimo, ma io a 20 anni ero già in 500 e la mia strada è stata seguita poi da tutti. Ci sono un po’ di cose che io ho fatto e a cui tutti hanno guardato“.

Foto: MotoGP.com Press