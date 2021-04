MotoGP TV8, orario gara in diretta: programma GP Doha in chiaro

Pasqua all’insegna dei motori. Oggi domenica 4 aprile (ore 19.00) si disputa il GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una gara rovente sul circuito di Losail, dove si è già corso il GP del Qatar la scorsa settimana. Ne vedremo davvero delle belle perché molti piloti sembrano essere vicini tra loro e pronti a regalare spettacolo con una battaglia estremamente serrata.

Guarda in streaming live il GP di Doha su DAZN

Gli appassionati potranno gustarsi il GP di Doha in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Un bel regalo dentro all’uovo di Pasqua per tutti amanti della MotoGP, pronti a divertirsi con questa gara, seguendola in tempo reale sul canel 8 del telecomando. Sarà anche in orario molto confortevole, per una cena a tutto gas e per chiudere al meglio questa giornata di festa. La speranza è che gli italiani riescano a regalare qualche gioia.

Francesco Bagnaia scatterà in sesta posizione con la sua Ducati ufficiale, dopo aver agguantato il terzo gradino del podio sette giorni fa. Franco Morbidelli è un po’ in sofferenza con la Yamaha Petronas (decimo), serve la rimonta impossibile per Valentino Rossi (addirittura penultimo). Partiranno dalle retrovie anche Luca Marini (13°), Danilo Petrucci (17°) ed Enea Bastianini (19°). Jorge Martin scatterà dalla pole-position per la prima volta in carriera. Lo spagnolo partirà davanti al francese Johann Zarco. Le due Ducati Pramac sono davanti a tutti. All’inseguimento le due Yamaha ufficiali (Maverick Vinales, vincitore settimana scorsa, è terzo; Fabio Quartararo è quinto)e Jack Miller quarto.

CALENDARIO GP DOHA MOTOGP 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 4 APRILE:

13.40-14.00 Moto3, warm-up

14.10-14.30 Moto2, warm-up

14.40-15.00 MotoGP, warm-up

16.00 Moto3, gara

17.20 Moto2, gara

19.00 MotoGP, gara

GP DOHA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in diretta streaming su tv8.it.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 21.45, 02.00 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP.com Press