MotoGP, non verranno apportate modifiche alla pista di Spielberg

Andy Meklau, direttore del circuito di Spielberg, ha affermato che il circuito austriaco non apporterà delle modifiche alla staccata di curva 3, punto in cui lo scorso anno si verificò un bruttissimo incidente nel corso del Gran Premio d’Austria.

Ricorderete infatti lo spaventoso contatto dello scorso agosto tra Johann Zarco (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha) in curva 2, incidente che ha proiettato la le due moto a tutta velocità contro i piloti che stavano affrontando la seconda impegnativa staccata del Red Bull Ring. Valentino Rossi e lo spagnolo Marverick Vinales sfiorarono per pochi centimetri le moto dei rivali, un episodio che poteva avere dei riscontri gravi.

In un intervista a ‘Motorsport.com’, il responsabile dell’autodromo di Spielberg ha dichiarato: “Questo è il modo in cui è omologato per il 2021 ed è così che gareggeremo nel weekend del Gran Premio. Tutto è stato sistemato secondo i requisiti FIM. Il Red Bull Ring e il Projekt Spielberg stanno facendo di tutto per garantire che le gare siano sicure. In qualità di responsabile posso solo dire che una gara deve andare in sicurezza per tutti i soggetti coinvolti. La sicurezza è la massima priorità. Le piste da corsa si adattano negli anni”,

Gli organizzatori hanno aumentato la sabbia tra il raccordo dalla curva 2 alla staccata successiva ed hanno rassicurato che, il muro muro aggiuntivo istallato per il GP della Stiria, resterà posizionato come nel 2020. Il Gran Premio d’Austria 2021 si terrà ad agosto ed inaugurerà la seconda parte del campionato dopo la pausa estiva.

Foto: LaPresse