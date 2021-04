Il Mondiale 2021 di MotoGP ha visto andare in scena i primi tre round e la Yamaha ufficiale ha monopolizzato la scena: lo spagnolo Maverick Vinales è andato a segno nella prima uscita stagionale a Losail e il francese Fabio Quartararo ha fatto doppietta nelle restanti prove. Il transalpino, grazie a questi riscontri, comanda la graduatoria generale e la sensazione è che abbia il pieno controllo della sua M1.

Discorso diverso nel Team Petronas, dal momento che Franco Morbidelli e Valentino Rossi lamentano problematiche di vario genere: il “Dottore” fatica ad adattare il suo stile di guida alle gomme, mentre il “Morbido” deve fare i conti con una M1 non aggiornata come si dovrebbe. E’ noto, infatti, che la Yamaha a disposizione di Franco sia una Spec-A e pertanto il deficit con la squadra Factory è evidente.

Una situazione difficile per Morbidelli visto che, essendo stato l’anno passato il miglior alfiere della scuderia di Iwata, si sarebbe meritato una considerazione diversa dalla Casa nipponica. A pensarla così è Jorge Lorenzo. Il cinque volte iridato, dal suo canale Youtube, ha espresso infatti contrarierà rispetto all’agire della squadra dei tre diapason.

“La Ducati dà a quattro piloti praticamente la stessa moto e la Yamaha invece no. Non credo che la casa giapponese stia trattando Morbidelli in maniera adeguata, soprattutto alla luce del fatto che è lui il vice campione del mondo“, le considerazioni di Lorenzo, che ha aggiunto: “Io credo che Franco debba farsi sentire nei confronti della Yamaha e per certi versi lo sta già facendo sottolineando che ci sono delle altre case costruttrici interessate a lui per il futuro. Una volta tirata giù la visiera, però, deve solo pensare a dare il massimo e ad estrarre tutto quello che ha a disposizione per dimostrare alla Yamaha che si sbaglia a trattarlo così”.

Credit MotoGP.com press