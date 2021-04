In un weekend segnato inevitabilmente dal rientro in gara di Marc Marquez, il francese Johann Zarco si appresta ad affrontare il primo Gran Premio della carriera nel ruolo di leader del Mondiale MotoGP. Il due volte campione iridato della Moto2 guida infatti la classifica generale del campionato a quota 40 punti dopo il doppio round in Qatar, grazie ai due secondi posti consecutivi ottenuti sotto i riflettori di Losail.

“Arrivare in Portogallo da leader del Mondiale è una bella sensazione. Penso che la moto possa funzionare bene qui, ma forse per il podio sarà difficile. Cercherò di migliorare il mio livello rispetto all’anno scorso e speriamo di avere un buon livello per tutto l’arco della gara. Spingerò al massimo per centrare un altro podio e ho delle belle sensazioni“, dichiara il pilota della Ducati Pramac in vista del terzo round della stagione.

“Il ritorno di Marquez? È davvero fantastico, ma la cosa principale è che possa tornare come era prima. Ha un’energia pazzesca ed il fatto di dover stare a casa non deve essere stato facile per lui. Sono contento per lui. Non deve avere dubbi perché secondo me è pronto“, commenta il transalpino in conferenza stampa.

L’ex pilota KTM si è poi proiettato verso il prosieguo del campionato: “L’esperienza ed il modo in cui ho lottato per il mio secondo titolo in Moto2, nel 2016, potrebbero aiutarmi. Questa situazione però è diversa, perché negli ultimi anni ho avuto molti alti e bassi. Ho imparato a non mettermi troppa pressione e nelle prossime stagioni proverò a togliermi altre soddisfazioni. Cerco di prenderla alla leggera. Questo attualmente è il mio punto di forza, vedremo a fine stagione se avrà funzionato“.

