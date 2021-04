Joan Mir ha incominciato il Mondiale MotoGP 2021 un po’ sottotono, non riuscendo a brillare particolarmente in Bahrain. Nel doppio appuntamento sul circuito di Losail ha infatti raccolto un quarto e un settimo posto. L’inizio non è stato dei migliori per il Campione del Mondo in carica, il quale ha messo da parte 22 punti e si trova già costretto a inseguire il leader della classifica generale. L’alfiere della Suzuki vuole prontamente riscattarsi nel GP del Portogallo, in programma nel weekend sul tracciato di Portimao. Il 23enne si dovette ritirare lo scorso anno in terra lusitana, dove si presentò con il titolo iridato in saccoccia.

Joan Mir si è presentato nella conferenza stampa della vigilia con grandi motivazioni e ha parlato del ritorno di Marc Marquez: “Sono contento che finalmente Marc sia tornato, vedremo se sarà competitivo come prima, l’importante è che faccia ora il passo di tornare in pista“. Sulla gara in Portogallo dello scorso anno: “Non ha significato molto, abbiamo avuto tanti problemi tecnici. Questo tracciato mi piace moltissimo, abbiamo una grande chance. Mi sento abbastanza sicuro, possiamo raggiungere un buon risultato“.

Foto: MotoGP.com Press