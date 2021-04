Fabio Quartararo dà il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo di MotoGP 2021 con grande carica e concentrazione. La vittoria nella seconda gara della doppietta di Losail ha conferito fiducia e sicurezza nei propri mezzi al portacolori del team Yamaha ufficiale che, a questo punto, cercherà conferme importanti anche sullo splendido tracciato di Portimao.

Dopo un 2020 contraddistinto da troppi alti e bassi, il pilota francese vuole costruire un ottimo feeling con la propria moto, per una continuità che, troppo spesso, gli è mancata. La gara in terra lusitana, su un lay-out molto diverso rispetto a quello qatariota, potrebbe essere l’occasione giusta per capire sia l’andamento della sua M1, sia se il nativo di Nizza possa essere davvero pronto per lottare per il titolo in questo campionato 2021.

La prima domanda della conferenza stampa che ha aperto il weekend lusitano, ovviamente, è andata sul ritorno di Marc Marquez in MotoGP: “Dopo così tanto tempo dev’essere una splendida sensazione per lui tornare a guidare, ma lo è anche per noi. Siamo contenti che sia di nuovo in pista, ha vissuto lunghi e complicati mesi e sarà determinatissimo”.

Un anno fa Portimao vide la Yamaha in grossa difficoltà. Questa volta arriveranno conferme post-Losail? “A novembre eravamo in una situazione diversa rispetto a questo inizio di 2021. A Valencia ero caduto, la moto non la sentivo mia. Ora, invece, siamo reduci dal Qatar dove ho anche vinto. Ho ottime sensazioni con la mia M1 e non vedo l’ora di scoprire se anche qui avremo un buon potenziale. Sarà un buon tracciato per noi, ne sono convinto. Sarà importante capire anche il comportamento delle gomme, se andrà bene anche qui sarà un bel passo in avanti”.

Credit: MotoGP.com Press