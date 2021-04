MotoGP in tv, GP Spagna 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Manca sempre meno all’accensione dei motori a Jerez de la Frontera, sede del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la MotoGP 2021. Dopo l’evento in Portogallo tutto è pronto per la prima delle quattro competizioni spagnole previste in questo campionato.

Il Fabio Quartararo è il leader del Mondiale con due affermazioni all’attivo nei primi tre round. Il portacolori della Yamaha approda in Andalucia come il favorito visti il dominio imposto nel doubleheader che ha aperto a luglio la stagione 2020.

Al momento la classifica premia il transalpino che si colloca alla guida della classifica generale con 15 lunghezze sul nostro Francesco Bagnaia (Ducati) e 20 sul teammate Maverick Vinales. Quest’ultimo, a segno in Qatar nell’opening round, ha conquistato l’undicesimo posto nella regione dell’Algarve al termine di un fine settimana difficile.

Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 208), su DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). SkyGO e NowTV offriranno a tutti gli appassionati il live streaming, mentre OA Sport vi terrà aggiornati per tutti il week-end con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP

Venerdì 30 aprile

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 11.50-12.20, Moto E, Prove libere 1

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Ore 16.05-16.35, Moto E, Prove libere 2

Sabato 01 maggio

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 02 maggio

Ore 8.20-8.40, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 8.50-9.10, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.20-9.40, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Foto: LaPresse