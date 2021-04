F1 in tv, GP Portogallo 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Comincia domani, venerdì 30 aprile, il weekend di gara valevole per il Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito di Portimao si appresta ad ospitare le monoposto più veloci del Pianeta per il secondo anno consecutivo, dopo aver convinto tutti all’esordio nel 2020, in un fine settimana che si preannuncia molto intenso anche in ottica iridata.

Lewis Hamilton è a un passo dalla pole position n.100 in carriera, un traguardo clamoroso che potrebbe raggiungere questo sabato in qualifica, ma non sarà semplice avere la meglio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e soprattutto sulle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Ferrari e McLaren proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio fin dalle libere del venerdì, ma i due top team sembrano ancora di un livello superiore.

Il weekend del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 in chiaro sarà possibile seguire qualifiche e gara in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al terzo Gran Premio della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Portogallo 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP PORTOGALLO F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 30 aprile

ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00-17.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 1 maggio

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 16.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 2 maggio

ore 16.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 1 maggio

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 2 maggio

ore 18.00, F1, Gara, differita

