Un sedicesimo ed un diciottesimo posto nelle prime due gare della stagione e della carriera in MotoGP in Qatar per Luca Marini. L’obiettivo del 23enne nativo di Urbino è sicuramente quello di provare a migliorare i propri risultati nella classe regina con il passare delle prove.

Occhi puntati sul prossimo week-end: c’è il GP del Portogallo sul circuito di Portimao. Una pista sulla quale il portacolori della Ducati marchiata Sky VR46 Avintia si è ben disimpegnato nella passata stagione in sella alla Moto2, centrando un ottimo podio.

Le sue parole riportate dall’ANSA alla vigilia: “Sarà un weekend interessante: per la prima volta girerò con la Motogp su una pista che non è il Qatar. Partiremo dalla base di Losail con l’obiettivo di fare ancora un piccolo step sull’ultima parte in inserimento e sull’anteriore, poi dovrò concentrarmi sull’imparare più velocemente possibile linee, traiettorie e punti di frenata del tracciato. Ci sarà da fare anche sulle gomme, rispetto al Qatar, la scelta qui sarà meno ovvia tra dura, morbida e media. La pista mi piace molto e sono curioso di vedere come andrà”.

Foto: MotoGP.com Press